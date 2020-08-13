شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يطلب من الجمهور كتابة أغنية "اليوم الوطني" معه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): طالب رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ من الجمهور كتابة أغنية "اليوم الوطني" معه. طالب رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ من الجمهور كتابة أغنية "اليوم الوطني" معه. وقال آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : كملو معاي كتابة القصيدة اللي بتكون أغنية اليوم الوطني بشعار همة حتى القمة. وأضاف قائلا : يا بلادي .. نفتخر بأمجادك وكلنا همه .. الين القمه.

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