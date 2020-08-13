شكرا لمتابعة خبر عن التعليم تواصل ترحيل أكثر من 138 مليون كتاب مدرسي لإدارات التعليم في المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكدت وزارة التعليم أنها تواصل ترحيل جميع الكتب المدرسية لإدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة قبل بدء العام الدراسي الجديد 1442هـ.

ويبلغ إجمالي الكتب المقرر ترحيلها 138.659.146 مليون كتاب مدرسي لجميع المراحل الدراسية، فيما أنهت الوزارة تصميم ومراجعة واعتماد وطباعة 65.690.181 مليون كتاب مدرسي للمرحلة الابتدائية، و40.145.658 مليون كتاب مدرسي للمرحلة المتوسطة، و29.154.986 مليون كتاب مدرسي للمرحلة الثانوية، بإجمالي 134.990.825 مليون كتاب مدرسي لمدارس التعليم العام.

ونوهت الوزارة بطباعة 372.908 ألف كتاب مدرسي لمدارس تحفيظ القرآن الكريم، و894.774 ألف كتاب مدرسي لمدارس تعليم الكبار ومحو الأمية، و48.908 ألف كتاب مدرسي للعوق البصري (برايل)، كذلك طباعة 2.125.822 مليون كتاب مدرسي للمدارس العالمية، و89.639 ألف كتاب مدرسي لمدارس السعودية في الخارج، و72.630 ألف كتاب مدرسي للمدارس العربية بجيبوتي.

كما قامت بطباعة 27639 ألف كتاب مدرسي للطالب والأنشطة لمعاهد وبرامج التربية الفكرية في مختلف المراحل الدراسية، وإعداد أدلة إلكترونية للمعلّم في مختلف مسارات التربية الخاصة، بينما بلغ إجمالي المقررات المدرسية للفصل الدراسي الأول ٦١٢ كتاباً، تم اعتمادها وطباعتها بالكامل.