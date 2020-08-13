بالفيديو.. قصة مواطن حول منزل عائلته القديم إلى متحف يضم 14 ألف قطعة أثرية

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):حول مواطن منزل عائلته القديم في باحة ربيعة إلى متحف يضم 14 ألف قطعة أثرية.
وقال المواطن الذي يدعى علي الجحل خلال حواره عبر قناة العربية إن منزله الأثري يمتد عمره ل160 عاما، لافتا إلى تحويل منزله إلى مزار سياحي للمصطافين في بلدة باحة ربيعة القريبة من مرتفعات السودة.
وأضاف الجحل أن لكل قطعة أثرية بطاقة تعريفية، مشيرا إلى أن المتحف يضم مرشدين سياحيين ورسامين تشكيلين.
وأوضح الجحل أن الإقبال على المتحف جيد، كما يوجد به أكلات شعبية تراثية خاصة بمنطقة عسير، بالإضافة إلى السوق الشعبي.
ويُشجع الكثيرين في منطقة عسير لتحويل منازلهم الأثرية إلى متحف لاسيما في ظل الدعم الذي تؤكد عليه الجهات المعنية في المملكة للحفاظ على الإرث في المنطقة.
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