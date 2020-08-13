شكرا لمتابعة خبر عن إعلان نتائج حركة النقل الداخلية للمعلمين والمعلمات في إدارات التعليم المختلفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت عدد من إدارات التعليم المختلفة، اليوم الخميس، عن نتائج حركة النقل الداخلية للمعلمين والمعلمات.

تعليم حائل..

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، اليوم الخميس، نتيجة حركة ‏النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات في المنطقة للعام ‏الدراسي ‏‏1441هـ ‏. ‏

وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور منذر بن عبدالله ‏البليهد ‏أن الحركة شملت (2724) معلماً و(1962) معلمة من ‏المتقدمين للحركة، مؤكداً حرص الإدارة على الاستعداد المبكر ‏للعام الدراسي القادم وذلك بتسديد احتياج مدارس المنطقة ‏واستقرار الميدان التعليمي.

وبين أن المعلم والمعلمة يمكنهم ‏الاستعلام عن نتيجة الحركة عبر نظام نور كما يحق للمعلم ‏والمعلمة الاعتراض على نتيجة الحركة إلكترونياً عبر نظام نور ‏خلال فترة الاعتراض يوم 29-12-1441 هـ.

تعليم عنيزة..

كما دشن مدير التعليم بمحافظة عنيزة خالد بن جايز الحربي اليوم، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي القادم 1442هـ، والتي شملت نقل ما نسبته 50% من المعلمين و 37% من المعلمات على مختلف الرغبات التي تقدموا بها، ووفقا للاحتياج الخاص بالهيئة التعليمية لمدارس التعليم العام ورياض الأطفال، وإكمال حركة التشكيلات القيادية فيها.

وبين مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية عبد الرحمن بن صالح المذن، أن تنفيذ قرار الحركة سيبدأ في المدارس ورياض الأطفال خلال أسبوع عودة الهيئة التعليمية، حيث ستنطلق خلالها عملية إخلاء طرف المنقولين والمنقولات لمدارسهم الجديدة.

تعليم الزلفي..

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وكذلك دشن مدير التعليم بمحافظة الزلفي محمد الطريقي في مكتبه حركة النقل الداخلي عبر نظام نور للمعلمين والمعلمات وذلك بحضور مساعديه، مشيرًأ مدير شؤون المعلمين عبدالعزيز الطيار إلى أن النسبة العامة للمنقولين بلغت 48%، فيما بلغت النسبة العامة للمنقولات 43%.

تعليم المهد..

واعتمد مدير التعليم بمحافظة المهد محمد بن علي القحطاني، حركة قادة المدارس ووكلائها للعام الدراسي 1441/1442هـ وذلك لضمان انطلاقة جادة للعام الدراسي الجديد .

واشتملت الحركة على 68 قائداً ووكيلاً، وتضمن القرار التجديد لعدد من قادة المدارس ووكلائها لمدة عام دراسي في مدارسهم ، ونقل آخرين إلى مدارس آخرى .

وأهابت إدارة التعليم على ضرورة مباشرة المكلفين والمنقولين في مدارسهم، استعداداً للبداية الجادة للعام الدراسي الجديد .

تعليم الليث..

‏‎كما اعتمد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، حركة القيادات المدرسية للبنين للعام الدراسي الجديد ١٤٤١ / ١٤٤٢هـ، التي اشتملت على ١٤١ قائدًا ووكيلًا.

‏‎وأوضح مدير الإشراف التربوي الدكتور عطية بن يتيم الهلالي، أن قرار الحركة شمل التجديد لعددٍ من القيادات المدرسية لمدة عام دراسي في مواقع عملهم، ونقل آخرين لمدارس أخرى، وتكليف معلمين للعمل في القيادة المدرسية من تاريخ القرار.

وعبر مدير التعليم، الدكتور زكي بن زكي الحازمي، عن أمنياته للقيادات المدرسية بالتوفيق في أداء مهامهم ومسؤولياتهم، وتحقيق تطلعات وطموحات القيادة والمسؤولين بالوزارة في مواصلة وتحقيق التطوير المنشود.

وأشاد الحازمي بجهود أعضاء لجنة القيادات المدرسية في إصدار الحركة، وفي اختيار القيادات المتميزة التي ستحقق بإذن الله تطلعات القيادة وفق رؤية المملكة 2030