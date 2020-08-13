شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية تتوقع انضمام 30 ألف مواطن لسوق العمل بالنظام المرن (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية انضمام ما بين 20-30 ألف مواطن لسوق العمل خلال الأشهر المقبلة وفق النظام الجديد توقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية انضمام ما بين 20-30 ألف مواطن لسوق العمل خلال الأشهر المقبلة وفق النظام الجديد وقالت الوزارة أنها تواصلت مع القطاع الخاص والشباب خلال الفترة الماضية وعقدت 12 ورشة عمل، كان ملخصها حاجة الطرفين إلى نظام العمل المرن. يُذكر أن نظام العمل المرن يتم من خلاله التعاقد بين المنشأة والمواطن للعمل ساعات محددة، دون إلزام المنشأة بإجازات مدفوعة أو مستحقات نهاية الخدمة.

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