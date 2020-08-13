شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. معاناة بائعة الشاي في تبوك تتصدر مجدداً «تويتر» ومطالبات بدعمها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

أعاد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تويتر تداول قصة المواطنة التى تبيع الشاي على جانب أحد الطرق في منطقة تبوك.

وكانت السيدة قد أوضحت في مقطع فيديو تم تداوله في الشهر الماضي معاناتها، حيث ذكرت أنها مطلقة وتعول أبنائها، وأنها اتجهت لبيع الشاي بسبب ظروفها المادية القاسية.

ودشن متداولو المقطع وسم “#بايعهالشايتبوك"، مشيدين بكفاحها، ومناشدين في الوقت ذاته الجميع بمساعدتها والشراء منها.