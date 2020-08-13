شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «تعليم الرياض» يواصل أعمال النظافة والتعقيم في المباني المدرسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): واصلت إدارة تعليم الرياض أعمال النظافة والتعقيم في المباني المدرسية استعداداً للعام الدراسي الجديد. واصلت إدارة تعليم الرياض أعمال النظافة والتعقيم في المباني المدرسية استعداداً للعام الدراسي الجديد. وقامت إدارة تعليم الرياض بمواصلة أعمال صيانة المباني الدراسية ورفع جاهزيتها، بالإضافة إلى التأكد من توفير التجهيزات المدرسية والفنية والتقنية والمقررات الدراسية لانطلاقة العام الدراسي الجديد. وكان مدير عام التعليم بمنطقة الرياض ترأس اجتماع اللجنة التوجيهية للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس، وذلك لمتابعة اكتمال جميع استعدادات الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم والمدارس. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. «تعليم الرياض» يواصل أعمال النظافة والتعقيم في المباني المدرسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.