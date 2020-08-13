شكرا لمتابعة خبر عن الرياض وجدة يتصدران المدن الأعلى إصابة بكورونا بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

واصلت مدينة الرياض، تصدُّرها في تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، إذ سجّلت اليوم الخميس 86 حالة .

كما سجلت جدة 77 حالة إصابة جديدة، لتكون ثاني أكبر مدينة تُسجل حالات في المملكة، ومن ثم حائل بـ 63 إصابة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن عن تسجيل 1482 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال الـ 24 ساعة الماضية في المملكة.