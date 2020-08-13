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الرياض وجدة يتصدران المدن الأعلى إصابة بكورونا بالمملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

واصلت مدينة الرياض، تصدُّرها في تسجيل حالات إصابة بفيروس المستجد، إذ سجّلت اليوم الخميس 86 حالة .

كما سجلت جدة 77 حالة إصابة جديدة، لتكون ثاني أكبر مدينة تُسجل حالات في المملكة، ومن ثم حائل بـ 63 إصابة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن عن تسجيل 1482 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال الـ 24 ساعة الماضية في المملكة.

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