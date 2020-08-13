" النقل ": مسح وتقييم 15,950 كم من الطرق

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):كشفت وزارة النقل عن مسح وتقييم 15,950 كم من الطرق بالمملكة خلال شهر يوليو 2020.
وأشارت وزارة النقل إلى قياس مقاومة الانزلاق الأسطح الإسفلتية لمعرفة مدى ثبات واستقرار المركبات أثناء السير عليها في الظروف المناخية المختلفة 4,000 كم.
ولفتت إلى قياس نعومة السير على الأسطح الإسفلتية بعد تنفيذها أو إعادة تأهيلها من خلال معامل الوعورة العالمي 1,100 كم.
وأوضحت أنه تم قياس سماكة الأسطح الإسفلتية والقوة الإنشائية لها ومدى تأثرها بأعمال المركبات 350 كم، مشيرة إلى مسح وتقييم الأضرار بالأسطح الإسفلتية 10,500كم.
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