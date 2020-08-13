سبب وفاة الشيخ فيحان بن هذال بن فهيد الشيباني - شاهد

أعلنت وسائل إعلام بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 13 آب/ أغسطس 2020، وفاة الشيخ فيحان بن هذال بن فهيد في أحد مشافي العاصمة الرياض، عقب معاناة ومقاومة مع الأمراض منذ عدة سنوات، وسيتم تشييعه مساء اليوم.

وقالت صحيفة سبق المحلية، توفي مساء اليوم الشيخ فيحان بن هذال بن فهيد من قبيلة الشيابين عامة، حيث تتعدد قبيلة الشيابين وتتفرع منها عدة افخاذ ولافيه شيخ يكفها وغذاء بجميع مشايخ الشيابين تحت رايته غير ثلاثة مشايخ الأول الشيخ ناشي أبن قرفان ومات مأسور في الطائف.

وأضاف عبدالله بن وديد عبر مواقع التواصل تويتر:" وفاة الشيخ فيحان بن هذال بن فهيد، انتقل قبل قليل إلى جوار ربه الشيخ فيحان بن هذال بن فهيد، اللهم أجرنا في مصابنا واخلف لنا خير منه، اللهم إغفر له وارحمه وتجاوز عنه وتقبلها بقبول حسن".

كما أضاف الناشط جمل المرشدي :" وفاة الشيخ فيحان بن هذال بن فهيد إنا لله و إنا إليه راجعون أصدق التعازي والمواساة لقبيلة عتيبه عامه ولأسرة الفهيدات خاصة في وفاة الشيخ /فيحان بن هذال بن فهيدونعزي أنفسنا وابناء الفقيد، واسال الله ان يرحمه ويسكنه فسيح جناته".

وذكرت المصادر القبائلية في بيان نعي عبر تويتر أن سبب وفاة الشيخ فيحان بن هذال بن فهيد، جاء عقب معاناة ومقاومة مع الأمراض منذ عدة سنوات، وسيتم تشييعه مساء اليوم.

وقدم ملتقى عتيبة الرسمي، أحر التعازي وصادق المواساة لقبيلتنا عتيبة كافة والشيابين خاصة وإلى الشيخ طلال بن فيحان بن فهيد واخوانه وأسرته في وفاة الشيخ فيحان بن هذال.

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وكتب شداد الزراعي مالك مؤسسة مراقيب: أصدق التعازي والمواساة لأسرة الفهيدات خاصه والشيابين وقبيلة عتيبه عامه في وفاة الشيخ فيحان بن هذال بن فهيد رحمه الله.

بدوره، قال الإعلامي غازي البقعاوي على تويتر: نعزي عموم عتيبه اليوم بوفاة الشيخ فيحان بن هذال بن فهيد، داعيا أن يرحمه الله وأسأل الله له بالرحمه والمغفره والثبات عند السؤال.

من جانبه، قال محمد بن دليم بن رازن: أصدق التعازي والمواساة لقبيلة عتيبه عامه وقبيلة الشيابين خاصة وإلى سعادة العميد طلال بن فيحان بن فهيد وإخوانه. رحم الله ابن فهيد.

أما بندر حباب الشيباني، كتب: ألا يا الله أنك ترحم مزبن المضيوم مصاب الجلل عظيم في ترثة الشيخان رحل مجدنا الذي من رحيله يطير النوم، رحل شيخ شيخان لهم بالجزيرة بشأن.

وخيم الحزن عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، عقب وفاة الشيخ فيحان بن هذال بن فهيد؛ نظرا للمكانة الاجتماعية العريقة التي يحظى بها وسط القبائل والشخصيات القبائلية والرسمية.