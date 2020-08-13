فرق ميدانية ترصد التزام المسافرين والعاملين في المطارات بـ«إجراءات كورونا»

تُواصِل الهيئة العامة للطيران المدني متابعتها الميدانية لتقديم خدمات متميزة للمسافرين في مطارات المملكة؛ وذلك من خلال تشكيل فرق ميدانية متخصصة تشرف وتراقب على جودة الخدمات للمسافرين في المطارات.

وتهدف الهيئة من هذه الجولات إلى رصد الملاحظات المتعلقة بجودة الخدمات داخل صالات السفر ومعالجتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما تراقب تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد».

وتسعى الهيئة في مراقبتها ومتابعتها الميدانية المستمرة إلى ضمان رحلة سفر آمنة، وتقديم أعلى معايير الجودة في المطارات السعودية؛ حيث توجد فرق العمل الميدانية في صالات المطارات على مدار الساعة لمتابعة مؤشرات الأداء وتقييم الخدمات المقدمة خلال المواسم التي تشهد زيادة في أعداد المسافرين مثل مواسم العطلات وموسم الحج.

وقامت هيئة الطيران المدني بتطبيق عدة معايير دقيقة لتجويد وتحسين تجربة المسافرين في مطارات المملكة الـ(28)؛ حيث تشرف على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، إضافة إلى تقديم خدمات متميزة للمسافرين وبجودة عالية عبر متابعة نقاط السفر في المطارات السعودية عن طريق قياس مدد الانتظار، ومتابعة توافر جميع الخدمات التي تساهم في تحسين تجربة المسافرين، وضمان تنقُّلهم بكل يسر وسهولة.

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وفي ظل جائحة كورونا، قامت فرق العمل الميدانية بالإشراف على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، ومتابعة ورصد التزام الناقلات الجوية الوطنية والعاملين في المطارات السعودية بفرض تطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة حسب الدليل الإرشادي لتشغيل المطارات، والتأكد من توفير المعقمات وتطبيق إجراءات التباعد الجسدي وغيرها من الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة المسافرين وضمان رحلة سفر آمنة تبدأ من المنزل حتى وصول المسافر إلى وجهته المقصودة.

ويأتي ذلك في ظل ما تتخذه الهيئة من خطوات تستهدف تطوير منظومة النقل الجوي في المملكة، لتؤدي دورَها بفاعلية، وتحسين تجربة المسافر كإحدى أولوياتها، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين انطلاقًا من دور الهيئة الرقابي والإشرافي على قطاع الطيران المدني في المملكة.

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