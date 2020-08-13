إغلاق 28 نشاطًا تجاريًّا مخالفًا داخل الواحة الزراعية بالأحساء

نفذت اللجنة التنفيذية لحماية الواحة الزراعية من التعديات بمحافظة الأحساء، 120 جولة رقابية، على المراكز التجارية والصناعية، وذلك في إطار جهود اللجنة التوجيهية العليا للمحافظة لحماية واستدامة الواحة الزراعية.

وأسفرت هذه الجولات عن إغلاق 28 نشاطًا تجاريًّا مخالفًا، تمثلت مخالفاتها بوجود أنشطة تجارية وصناعية غير مرخصة، ولا يتناسب وجودها داخل الواحة إضافة إلى عدم التقيد بأنظمة السلامة والنظافة والإجراءات الصحية؛ ما يشكل خطورة على المستهلكين وتأثيرات سلبية على البيئة الزراعية.

إضافة إلى ما تمثله تلك الأنشطة من التلوث البصري؛ إذ جرى تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة المتبعة.

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ودعت اللجنة التوجيهية أصحاب الأنشطة التجارية إلى التقيد بالاشتراطات والضوابط لكل نشاط، مؤكدة أنها لن تتهاون في إغلاق الأنشطة المخالفة؛ قيامًا بمهامها ومسؤولياتها تجاه حماية واستدامة الواحة الزراعية بمحافظة الأحساء.

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