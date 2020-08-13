عادل الجبير يجري اتصالًا هاتفيًّا مع وزير خارجية جزر سليمان

بحثا تطوير العلاقات بين الجانبين..

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًّا، بنظيره في جزر سليمان جيريمايا مانيلي. وتناول الاتصال استعراض العلاقات الثنائية البلدين، وسبل تطويرها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. اقرأ أيضًا: «الجبير» يناقش قضايا إقليمية ودولية مع وزير خارجية اليونان

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