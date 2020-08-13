الإطاحة بتشكيل عصابي في الرياض ارتكب جرائم بتزوير رخص الإقامة والمهن

اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة..
أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الخميس، الإطاحة بتشكيل عصابي ارتكب عددًا من جرائم تزوير رخص الإقامة والمهن وبيعها.
صرّح بذلك مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، مشيرًا إلى أن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بأفراد تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص، وهم: (مواطن ومقيمان من الجنسية السورية ومقيمان من الجنسية الباكستانية، أعمارهم في العقدين الرابع والخامس).
وأضاف الكريديس: أن هؤلاء تبين ارتكابهم عددًا من جرائم تزوير رخص الإقامة والمهن، وبيعها على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بهدف الكسب المادي.
ولفت الكريديس إلى أنه ضبطت بحوزتهم (91) رخصة إقامة مزورة، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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