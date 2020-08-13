18700 مستفيد من خدمات عيادات تطمن في المدينة المنورة

منذ بدء العمل بها..
بلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادات تطمن في المدينة المنورة 18700 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن .
وقال مؤيد أبوعنق: متحدث صحة المدينة المنورة، إن خدمات عيادة تطمن تُقدم من خلال 3 عيادات، تعمل بواقع 16 ساعة يوميًّا من الساعة 8 صباحًا حتى 12 مساء، وموزعة على كل من المركز الصحي بالنصر والمركز الصحي بالخالدية والمركز الصحي بالدعيثة.
يُذكر أن عيادات تطمن مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .
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