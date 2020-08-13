السعودية اليوم / لبنان تسجل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، 298 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية اليوم، أنّه أجري 8892 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 2496، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 93 حالةً، جراء وفاة 3 مُصابين.

// انتهى //

20:27ت م

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بيروت 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واسسجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منها 292 إصابة من ضمن المُقيمين و6 من الوافدين من الخارج مؤخراً، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 7711 إصابةً.وذكرت وزارة الصحة اللبنانية اليوم، أنّه أجري 8892 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 2496، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 93 حالةً، جراء وفاة 3 مُصابين.// انتهى //20:27ت م0181

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