السعودية اليوم / بلدية شعبة نصاب تزرع الحوليات الصيفية وتكثف أعمالها الخدمية والتطويرية



رفحاء 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

تواصل بلدية شعبة نصاب بمنطقة الحدود الشمالية، عمليات زراعة نبتة "الحولية الصيفية" من أجل تحسين المنظر العام بالمداخل، والدورات والميادين العامة وذلك ضمن الاهتمام بالمزروعات من الشجيرات والشتلات والحوليات وغيرها، ضمن برنامج للعناية بالرقعة الخضراء، وتوسيعها وتحسين المظهر الجمالي للمسطحات الخضراء.

وعملت الفرق الميدانية التابعة للبلدية بجميع المواقع التي تحتاج إلى إعادة تأهيل وتهيئة بما يتناسب مع موقعها بما يحسن المشهد العام لها.

وتستمر البلدية في تكثيف أعمال إزالة الانقاض والنظافة العامة في الشوارع والميادين والأحياء، للحفاظ على النظافة العامة، ضمن جهودها وأعمالها الميدانية اليومية، بالإضافة لقيام قسم الكهرباء بصيانة الإنارة الرئيسية والفرعية من أجل تحسين المظهر العام ‏‫ومعالجة التشوه البصري‬.

// انتهى //

19:42ت م

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