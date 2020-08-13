السعودية اليوم / اليونيسكو: 60 من الأبنية التراثية مهدّدة بالانهيار في بيروت جراء انفجار المرفأ



بيروت 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

حذرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" من أنّ "640 من الأبنية التراثية تضرّرت جراء الانفجار الذي ضرب بيروت مطلع أغسطس و60 منها معرضة للانهيار، مؤكدة أنها ستقود التحرك الدولي لإعادة إعمار تراث العاصمة اللبنانية.

وقالت المنظمة في بيان لها إنها حصلت على التقييم الذي قامت وزارة الثقافة في لبنان والذي أفاد بتضرر ما لا يقل عن 8000 مبنى معظمها في أحياء الجميزة ومار ميخايل القديمة.

وأضاف البيان أن الانفجار ألحق أيضا أضرارا بمتاحف عديدة كالمتحف الوطني ومتحف سرسق ومتحف الجامعة الأمريكية في بيروت والمواقع الثقافية والدينية وصالات العرض.

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19:24ت م

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