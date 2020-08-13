شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبير" يبحث العلاقات مع وزراء خارجية جزر سليمان ومنغوليا وليخنشتاين والان نبدء بالتفاصيل

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً اليوم، بوزير خارجية جزر سليمان جيريمايا مانيلي. وتناول الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية البلدين وسبل تطويرها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً اليوم، بوزير خارجية منغوليا نيامتسرين أنخيايفان. وتناول الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأجرى الجبير اتصالاً هاتفياً اليوم، بوزيرة خارجية إمارة ليخنشتاين الدكتورة كاترين إيجنبرغر. وتناول الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.