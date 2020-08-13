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بالفيديو.. أسهل طريقة لصناعة ملف PDF بالمجان
تعبئة الحقول مباشرة وبشكل داعم للعربية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي طريقة عمل ملفات PDF بكل سهولة وبالمجان داعمة للغة العربية.
وقال الحمادي، معلقًا على مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، من أسهل الطرق لصناعة ملف PDF فيه حقول تعبئة جاهزة.
وأضاف أن هذه الطريقة تُسهل على الشخص الذي يستخدمه ليقوم بتعبئة الحقول مباشرة وبشكل داعم للعربية!
وتابع عبدالعزيز الحمادي أنه يمكنك عمل ذلك بشكل مجاني وبدون تحميل أي برامج متخصصة، كما نشر الحمادي رابط الخدمة https://pdfescape.com .
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