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2020-08-13 #عاجل | الإطاحة بعصابة تزوير رخص الإقامة والمهن بالرياض بحوزتهم 91 رخصة مزورة متابعات الخليج 365 - واس تمكنت شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بتشكيل عصابي ارتكب عدداً من جرائم تزوير رخص الإقامة والمهن وبيعها. Advertisements وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس،بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بأفراد تشكيلٍ عصابي مكون من خمسة أشخاص وهم (مواطنٌ ومقيمان من الجنسية السورية ومقيمان من الجنسية الباكستانية، أعمارهم في العقدين الرابع والخامس)، لتورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم تزوير رخص الإقامة والمهن، وبيعها على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود،وذلك بهدف الكسب المادي، وضبط بحوزتهم (91) رخصة إقامة مزورة. وأوضح متحدث شرطة منطقة الرياض أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة .



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