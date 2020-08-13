هيئة الاتصالات تصدر تنظيمات وضوابط الأمن السيبراني

2020-08-13

متابعات الخليج 365 - الجوهرة سعد - الرياض

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الإطار التنظيمي للأمن السيبراني لمقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد والذي تسعى من خلاله إلى رفع مستوى نضج الأمن السيبراني لدى مقدمي تلك الخدمات.

ضوابط الأمن السيبراني

وأوضحت الهيئة بأن الإطار التنظيمي يحتوي على مجموعة شاملة من متطلبات وضوابط الأمن السيبراني، ويستهدف مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، حيث يوفر الإطار التنظيمي متطلبات تحسين إدارة المخاطر السيبرانية من خلال نهج متسق مع أفضل الممارسات العالمية وأُطر الأمن السيبراني المحلية.

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كما يسهم الإطار التنظيمي للأمن السيبراني في تنظيم وتمكين ممارسات الأمن السيبراني لدى مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، الأمر الذي ينعكس على رفع مستوى الثقة في سلامة البنية التحتية لمقدمي الخدمات، إضافة إلى دعم الإطار التنظيمي لتبني منهجية إدارة المخاطر وتحقيق متطلباته، وتشجيع مقدمي الخدمة على تطبيق أفضل الممارسات لوضع التدابير المناسبة، ورفع مستوى مقدمي الخدمة في مقاومة الهجمات السيبرانية والتصدي لها، وضمان سرية الخدمات المقدمة للعملاء، وسلامتها، وتوافرها.

رفع مستوى الثقة في الخدمات الإلكترونية

ويأتي هذا التعاون ضمن الجهود المتكاملة للأمن السيبراني على المستويين الوطني والقطاعي، سعيًا لرفع مستوى الثقة في الخدمات الإلكترونية والأصول المعلوماتية لدى مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، وحماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين.

وللراغبين بالاطلاع على الإطار التنظيمي للأمن السيبراني والحصول على معلومات وتفاصيل أكثر زيارة الرابط التالي (هنا).

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