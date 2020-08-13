طبيب عيون لـ”المواطن “: 4 عوامل تمهد للإصابة بـ الاستجماتيزم

2020-08-13

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أكد استشاري طب وجراحة العيون الدكتور عادل عثمان، إنه لا يوجد سبب وأضح للإصابة بمرض الاستجماتيزم، ولكن هناك ٤ عوامل تمهد لحدوثه وهي:

الجينات الوراثية تساهم في الإصابة بالاستجماتيزم.

عادة قد يوجد المرض منذ الولادة ولكنه قد يتطور في مرحلة متقدمة من العمر.

في حالة تعرض العين للإصابة أو بعد الخضوع للعمليات الجراحية في العين.

تحدث الإصابة بالاستجماتيزم مع قصر النظر أو طول النظر.

قرنية العين الطبيعية

وقال في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“، إن قرنية العين الطبيعية تأخذ الشكل نصف الكروي حيث يدخل النور إلى العين، وينعكس بالتساوي لخلق مجال رؤية واضح للأشياء، أما حالة الاستجماتيزم التي يعاني منها بعد الأشخاص فتكون القرنية مثل ملعقة الطعام عندما يدخل النور للعين فإنه ينعكس في اتجاه واحد أكثر من الآخر.

وبذلك يظهر جزء معين من الأشياء واضح جدًا على حساب الجزء الآخر حيث تسمى هذه الحالة بالاستجماتيزم اللابؤري، فهو يحدث للعين غير الدائرية تمامًا وهو نوع من عيوب الإبصار مثل قصر النظر أو طول النظر؛ لذلك يمكن علاجه باستخدام النظارات أو العدسات اللاصقة وهو ما يعاني منه تقريبًا أغلب الأشخاص ولكن بدرجات متفاوتة.

المعرضون للإصابة بالمرض

ولفت الدكتور عثمان إلى أن الأشخاص المعرضين للإصابة بالاستجماتيزم الذين يعانون من وجود التاريخ العائلي للإصابة بالاستجماتيزم، أو من حدوث أي اضطرابات في العين مثل القرنية المخروطية أو تدهور القرنية، أو وجود أي ندوب أو خدوش في القرنية أو أن تكون رقيقة السمك، أو الإصابة بطول النظر الحاد والذي يسبب ضبابية في الرؤية القريبة، أو الذين أجريت لهم بعض العمليات الجراحية في العين مثل جراحة الكتاراكت (إعتام العدسة).

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علاج الاستجماتيزم

وخلص الدكتور عثمان إلى القول، إن الهدف من العلاج هو تحسين الرؤية ويكون ذلك بعدة طرق وهي:

⁃ عدسات تصحيحية وتستخدم لمقاومة التقوسات غير المتساوية للقرنية والعدسة، ويكون ذلك عن طريق استخدام المريض النظارات الطبية أو العدسات اللاصقة.

⁃ استخدام الليزر إذ يستخدم الليزك في معالجة الحالات وتحسين الرؤية، حيث يستخدم شعاع الليزر من أجل إعادة تشكيل منحنيات القرنية وبالتالي تصحيح خطأ الانكسار في العين حيث يقيم الأطباء الحالة ومدى حاجتها لجراحة الانكسار.

⁃ جراحة تصحيح النظر ، وهي طريقة أخرى لمعالجة حالات الاستجماتيزم عن طريق تصحيح شكل القرنية، وعلى الرغم من وجود أنواع عديدة ومختلفة لهذه الجراحة ولكن يتم إجراؤها وفقًا لبعض الأسس الفردية الخاصة بكل مريض، ولكنها تتطلب عيونًا صحية خالية من أي مشاكل في شبكية العين أو وجود ندوب في القرنية أو أي أمراض أخرى.

⁃ خيارات علاجية أخرى، إذ توجد بعض جراحات عيوب انكسار العين الحديثة والتي منها استخراج العدسة الشفافة أو العدسات اللاصقة القابلة للزراعة، مع التنويه بأنه لا توجد طريقة مثالية لجراحة عيوب الانكسار في العين ويجب اتخاذ القرار بعد الخضوع للفحص الشامل للحالة.

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