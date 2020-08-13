جامعة طيبة تخرج الدفعة الـ16 افتراضيًا الأحد المقبل

2020-08-13

متابعات الخليج 365 - واس

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تنظم جامعة طيبة بالمدينة المنورة يوم الأحد القادم حفلاً افتراضيا ً لتخريج الدفعة السادسة عشرة من طلاب وطالبات الجامعة لهذا العام .

وهنأ معالي رئيس جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني الطلاب والطالبات بمناسبة تخرجهم لهذا العام، مقدما لهم أجمل التهاني والتبريكات، سائلا الله لهم دوام التقدم، ومباركاً لأولياء الأمور الذي زرعوا فحصدوا ثمار تعبهم نجاحا رأوه في أعين أبنائهم فرحا وسرورا.

جامعة طيبة تطبق الإجراءات الاحترازية

وأكد معاليه أن جامعة طيبة تفخر وتفاخر بأبنائها دائما وأبدا وتعدهم سفراءها في كل مكان يخدمون فيه وطنكم ويسهمون في تنميته وإعماره ويمارسون أعمالهم وفاء لوطنكم وأهله بكل فخر واعتزاز مسلحين بالعلم والإيمان، داعيا الله أن يوفقهم دائما وأبدا لخدمة الدين وهذا الوطن الغالي.

كما أعرب معاليه عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده -حفظهما الله- على ما يولونه من دعم واهتمام لمسيرة التعليم ودعم الطلبة، كما شكر معاليه سمو أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه لدعمهما جامعة طيبة لتكون منارة علمية ،لافتا إلى أن سمو أمير المنطقة يوجه جامعة طيبة دائما بالاهتمام بطلاب المنطقة وتعزيز التخصصات المناسبة التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل ومستقبل المنطقة .

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