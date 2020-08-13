صور.. صيف تنفّس التركواز يجتذب 75 ألف زائر خلال أسبوعين

2020-08-13

متابعات الخليج 365 - واس

شهد صيف مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تنفّس التركواز في رابغ شمال مدينة جدة حضوراً لافتاً لمختلف المرافق السياحية والترفيهية قدر بنحو 75 ألف زائر خلال أول أسبوعين من انطلاقة موسم السعودية ” تنفس ” الذي بدأ في 25 يونيو ويستمر إلى نهاية شهر سبتمبر القادم استمتعوا خلالها بفعاليات وأنشطة ترفيهية وسياحية متنوعة تناسب جميع أفراد العائلة والفئات العمرية المختلفة.

فعاليات صيف تنفّس التركواز

ووزعت هذه الفعاليات على عدة مناطق داخل المدينة, شملت منطقة “ممشى الشاطئ” التي تضم جلسات عائلية خارجية , ومطاعم محلية وعالمية على الواجهة البحرية , ومنطقة “قناة المارينا” التي تشمل قوارب التجديف والدراجات المائية العائمة , إضافة إلى منطقة “مركز العائلة الترفيهي” الذي يضم ألعاب للأطفال ومهرجان وسباقات ترفيهية وعروض موسيقية حية ,إلى جانب مجموعة مختارة من عربات الأطعمة الخارجية.

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مغامرات وأنشطة ممتعة

كما شملت الفعاليات منطقة “محمية لاجونا” التي تتميز بأنشطتها الشيقة ,ضمت شاطئ بيور للسباحة , وأنشطة بحرية متنوعة كالغطس وقوارب التجديف والدبابات البحرية , إضافة إلى مغامرات ” لاجونا ” كركوب الدراجات النارية الرباعية ومركبات الدفع الرباعي , ومنطقة “البيلسان ” بمرافقها البحرية , كشاطئ يام , ونادي البيلسان لليخوت والرياضات المائية , ما تتيح فرصة الاستمتاع بجولات القارب في القناة المائية , ورحلات للسباحة والغوص وصيد الأسماك.

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