إزالة 6 ملايين م2 تعديات بالجوف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت أمانة منطقة الجوف بالتعاون مع لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بإمارة المنطقة تعديات على أراض حكومية بمساحة 6 ملايين م2 خلال العام الحالي، بعد تشييد إحداثات فيها وعقوم ترابية وأحواش في مواقع مختلفة، وذلك بناء على توجيهات أمير المنطقة فيصل بن نواف، بمتابعة وإزالة جميع التعديات. وباشرت الآليات التابعة للأمانة إزالة الإحداثات وجميع أشكال التعديات بمشاركة لجان التعديات بالمنطقة ومساندة القوة الأمنية. وأكد أمين المنطقة المهندس عاطف الشرعان أنه سيتم التعامل بحزم مع التعديات التي يجري رصدها.

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