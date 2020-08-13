تركيب لوحات حدود ومسميات أحياء مكة الجديدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شرعت وكالة التشييد والصيانة ممثلة في إدارة تنفيذ مشاريع التسمية والترقيم التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، في تركيب لوحات حدود ومسميات أحياء مكة المكرمة الجديدة.

وأوضح مدير إدارة تنفيذ مشاريع التسمية والترقيم المهندس ماهر بشناق، أن الأمانة بدأت تركيب لوحات المسميات الجديدة بأحياء مكة، وذلك بعدما أقرتها لجنة التسمية والترقيم برئاسة أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد القويحص، واعتمادها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأشار إلى بدء تركيب لوحات حدود بعض الأحياء التي تم اعتمادها، والعمل جار على باقي الأحياء وفق خطة عمل معتمدة.

إلى ذلك أغلقت بلدية أجياد الفرعية 6 منشآت غذائية، وذلك لمخالفتها للاشتراطات الصحية.

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وأوضح رئيس البلدية المهندس بندر الشريف، أن الفرق الرقابية الميدانية أغلقت 6 منشآت غذائية ضمن نطاق البلدية، وذلك لمخالفة الاشتراطات الصحية، مبينا أن المخالفات المرصودة على المنشآت تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة، ووجود حشرات داخلها، إضافة إلى عدم وجود رخص وشهادات صحيه سارية. وأكد تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحلات المخالفة.

ودعا الشريف المواطنين والمقيمين إلى أنه في حال وجود أي ملاحظات أو مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد 940، لتتخذ الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

من أعمال البلدية