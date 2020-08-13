نائب أمير مكة يتسلم تقرير أعمال لجنة الطوارئ بالمنطقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، تقرير أعمال لجنة الطوارئ بالمنطقة والذي سلمه مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة أمين اللجنة المهندس عبدالإله بن مشيط. وتضمن التقرير تفصيلا عن جهود القطاعات الأمنية والصحية والخدمية في التعامل مع جائحة كورونا، ودور الجهات في مراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعة توفر الاحتياجات. كما استمع الأمير بدر بن سلطان إلى نبذة عن الأعمال الرقابية لفرع الوزار بالمنطقة خلال فترة الجائحة وما تم تقديمه لقطاع الأعمال عبر الخدمات الالكترونية.

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