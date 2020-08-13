«التنمية السياحية» بعنيزة تشارك بفعاليات موسم التمور

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك لجنة التنمية السياحية بعنيزة في موسم عنيزة للتمور، والذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة بالشراكة مع بلدية المحافظة، وذلك عبر تقديم عدد من الخدمات، مثل الإسهام بتأمين نقاط بيع التمور بالتجزئة، وتسهيل مشاركة الأسر المنتجة وأصحاب عربات الأطعمة في المقار الثلاثة للفعاليات المصاحبة. وأبان أمين عام اللجنة يوسف الوهيب بأن روزنامة السياحية التي تنظمها اللجنة سنويا تشمل عددا من المناشط والفعاليات السياحية التي تشهدها عنيزة، ضمن الروزنامة التي تصدرها اللجنة كل عام، غير أن موسم التمور يأخذ طابع الأهمية الخاصة كون التمور ثروة وطنية متجددة، وتشكل قيمة للاقتصاد الوطني، وهو حدث موسمي يتطلب نجاحه تعاون جميع القطاعات.

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