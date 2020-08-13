استحداث إدارة للوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس قرارا بإنشاء إدارة بمسمى (إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة)، وترتبط إداريا بالإدارة العامة للشؤون الخدمية.

وأكدت الرئاسة أن قرارها يجيء حرصا منها على توفير بيئة مناسبة، ومناخ تعبدي آمن ومناسب، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتوعوية، وذلك لضمان راحة وسلامة مرتادي الحرمين الشريفين من الحجاج والعمار والزوار.

وأشارت إلى أنها عملت خلال فترة تفشي الجائحة على توفير كافة التدابير الوقائية والعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالحرمين الشريفين بالمشاركة مع جهات عدة للحفاظ على سلامة العاملين. وأكد السديس حرص الرئاسة على مد جسور التعاون بينها وبين منظمة التعاون الإسلامي، لإثراء الخدمات المقدمة واستدامتها بكفاءة وفعالية لتؤتي ثمارها المباركة وتعكس الرعاية الكريمة والدعم السخي الميمون الذي يلقاه الحرمان الشريفان من القيادة الرشيدة.

جاء ذلك في رسالة تلقاها الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ثمن فيها الجهود الإعلامية التي قدمتها الأمانة العامة للمنظمة عبر تزويد المؤسسات الإعلامية المختلفة في الدول الأعضاء بوسائل متابعة خطبة عرفة لموسم حج عام 1441هـ، مشيدا بحرص المنظمة واهتمامها بإيصال الرسالة السامية لمنبر الخطيب في يوم عرفة الفضيل للحجاج وضيوف بيت الله الحرام ولجميع المسلمين حول العالم بلغاتهم المختلفة.

من جهته، أشاد العثيمين بالخدمات الكبيرة التي تقدمها حكومة المملكة رئيسة القمة الإسلامية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمين لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار، مشيرا إلى أن مشروع خادم الحرمين لترجمة خطبة عرفة الذي تشرف عليه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي يعد خدمة جليلة مكن الحجاج والمسلمين في العالم والراغبين من غير المسلمين من متابعة خطبة عرفة بيسر وسهولة.