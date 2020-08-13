تدني النظافة يغلق 6 محلات لبيع السمك بكعكية مكة

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وأوضح رئيس البلدية المهندس أكرم الحربي، أنه تم تنفيذ حملات رقابية على سوق السمك المركزي بالكعكية، أسفر عنها رصد بعض المخالفات، تمثلت في تدن في مستوى النظافة العامة، وعدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين، مبينا أن الحملة تأتي امتدادا لخطط وزارة الشؤون البلدية والقروية للمتابعة الرقابية الشاملة التي تنفذها البلدية على الأسواق المركزية للمواد الغذائية، بهدف متابعة وسلامة المواد الغذائية المعروضة، وطرق الحفظ والعرض.
وأكد الحربي على ضرورة التزام المنشآت الغذائية بالإجراءات الصحية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعيا جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات الصادرة من المنشآت الغذائية في حال وجودها.
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