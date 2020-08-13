.. و53 كجم أسماك وروبيان فاسدة بالدمام

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وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري أن الحملة أسفرت عن إتلاف 35 كجم من الأسماك، و14 كجم من الروبيان، و4 كجم من الاستكوزا، ومصادرة 33 قطعة من أدوات التقطيع والتنظيف غير صالحة للاستخدام.
وأكد استمرار الحملات الميدانية التفتيشية على جميع الأسواق، داعيا المستثمرين في تجارة الأسماك والروبيان إلى التقيد بالأنظمة واللوائح.
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