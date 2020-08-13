شكرا لقرائتكم خبر .. و53 كجم أسماك وروبيان فاسدة بالدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتلف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية أمس 53 كجم من الأسماك والروبيان الفاسدة خلال حملة تفتيشية في سوق السمك بالدمام بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري أن الحملة أسفرت عن إتلاف 35 كجم من الأسماك، و14 كجم من الروبيان، و4 كجم من الاستكوزا، ومصادرة 33 قطعة من أدوات التقطيع والتنظيف غير صالحة للاستخدام.

وأكد استمرار الحملات الميدانية التفتيشية على جميع الأسواق، داعيا المستثمرين في تجارة الأسماك والروبيان إلى التقيد بالأنظمة واللوائح.