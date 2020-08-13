“فلكية جدة”: ‏منظر سماوي رائع يمكن مشاهدته بالعين المجردة قبل شروق شمس السبت

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 13 أغسطس 2020 07:19 مساءً - 4 ساعات مضت أخبار السعودية 141 زيارة
توقع رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن تشهد سماء الوطن العربي قبل شروق شمس (السبت) 15 أغسطس ببضع ساعات، وقوع هلال قمر نهاية الشهر ظاهرياً قرب كوكب الزهرة بالأفق الشرقي في ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة.
وأشار إلى أن القمر والزهرة في ترتيب ثاني وثالث ألمع الأجسام على التوالي بعد الشمس في قبة السماء لذلك يمكن رؤيتهما حتى بعد أن تصبح السماء مضاءة مع بداية ضوء الصباح في منظر جميل.
وذكر أن كوكب الزهرة يعرف غالباً بنجم المساء عند رؤيته عند المطال المسائي بينما يعرف بنجم الصباح عند المطال الصباحي، وقد اعتقد القدماء لزمن طويل أن نجم الصباح ونجم المساء جسمان مختلفان، فسموهما (فوسفوروس) و(هسبروس) لكن فيثاغورس أدرك قبل 500 عام من الميلاد أن الاثنين جسم واحد.