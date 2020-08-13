“فلكية جدة”: ‏منظر سماوي رائع يمكن مشاهدته بالعين المجردة قبل شروق شمس السبت

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 13 أغسطس 2020 07:19 مساءً - ‏4 ساعات مضت أخبار السعودية 141 زيارة

توقع رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن ‏تشهد سماء الوطن العربي قبل شروق شمس (السبت) 15 ‏أغسطس ببضع ساعات، وقوع هلال قمر نهاية الشهر ‏ظاهرياً قرب كوكب الزهرة بالأفق الشرقي في ظاهرة مشاهدة ‏بسهولة بالعين المجردة‎.

وأشار إلى أن القمر والزهرة في ترتيب ثاني وثالث ألمع الأجسام ‏على التوالي بعد الشمس في قبة السماء لذلك يمكن رؤيتهما حتى ‏بعد أن تصبح السماء مضاءة مع بداية ضوء الصباح في منظر ‏جميل‎.

وذكر أن كوكب الزهرة يعرف غالباً بنجم المساء عند رؤيته عند ‏المطال المسائي بينما يعرف بنجم الصباح عند المطال الصباحي، ‏وقد اعتقد القدماء لزمن طويل أن نجم الصباح ونجم المساء ‏جسمان مختلفان، فسموهما (فوسفوروس) و(هسبروس) لكن ‏فيثاغورس أدرك قبل 500 عام من الميلاد أن الاثنين جسم واحد. ‏