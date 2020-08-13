“السعودية”: تسجيل 34 وفاة و1482 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وشفاء 3124 حالة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 13 أغسطس 2020 07:19 مساءً - ‏4 ساعات مضت أخبار السعودية 91 زيارة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الخميس) تسجيل 1482 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 294519 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 34 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 3303 حالات وفاة.

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وأبانت أنه تم تسجيل 3124 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 260393 حالة، لافتة إلى أن هناك 30823 حالة نشطة حالياً، من بينها 1805 حالة حرجة.