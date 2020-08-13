محمد بن مسعود - الدمام - عبر ثلاثة اتصالات هاتفية أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، عدة اتصالات هاتفية بكل من وزير خارجية جزر سليمان جيريمايا مانيلي، ووزيرة خارجية إمارة ليخنشتاين الدكتورة كاترين إيجنبرغر، ووزير خارجية منغوليا نيامتسرين أنخيايفان. وتناولت الاتصالات استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441 07:17 PM عبر ثلاثة اتصالات هاتفية Advertisements "الجبير" يستعرض العلاقات مع وزراء خارجية منغوليا وجزر سليمان وليخنشتاين "الجبير" يستعرض العلاقات مع وزراء خارجية منغوليا وجزر سليمان وليخنشتاين أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، عدة اتصالات هاتفية بكل من وزير خارجية جزر سليمان جيريمايا مانيلي، ووزيرة خارجية إمارة ليخنشتاين الدكتورة كاترين إيجنبرغر، ووزير خارجية منغوليا نيامتسرين أنخيايفان. وتناولت الاتصالات استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. الكلمات المفتاحية ، "الجبير" يستعرض العلاقات مع وزراء خارجية منغوليا وجزر سليمان وليخنشتاين ،

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