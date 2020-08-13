محمد بن مسعود - الدمام - نددت بالهجوم وأدانت خرق سيادة بلاد النهرين طلبت فرنسا اليوم (الخميس)، توضيح ملابسات هجوم شنته طائرة مسيرة تركية، وأدى إلى مقتل ضابطين عراقيين من حرس الحدود في شمال العراق. وذكر متحدث باسم الخارجية الفرنسية، أن فرنسا تندد بهذا التطور الخطير الذي يجب توضيحه بشكل كامل، وفقاً لـ"فرانس 24". وشدد على أن فرنسا حريصة بشدّة على الاحترام الكامل للسيادة العراقية، وتدين أي خرق لهذه السيادة. وقتل الهجوم التركي ضابطين عراقيين الثلاثاء الماضي، فيما وصفه الجيش العراقي بأنه اعتداء تركي سافر. 13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441 06:40 PM نددت بالهجوم وأدانت خرق سيادة بلاد النهرين Advertisements فرنسا تطلب توضيح ملابسات قتل تركيا ضابطين عراقيين فرنسا تطلب توضيح ملابسات قتل تركيا ضابطين عراقيين طلبت فرنسا اليوم (الخميس)، توضيح ملابسات هجوم شنته طائرة مسيرة تركية، وأدى إلى مقتل ضابطين عراقيين من حرس الحدود في شمال العراق. وذكر متحدث باسم الخارجية الفرنسية، أن فرنسا تندد بهذا التطور الخطير الذي يجب توضيحه بشكل كامل، وفقاً لـ"فرانس 24". وشدد على أن فرنسا حريصة بشدّة على الاحترام الكامل للسيادة العراقية، وتدين أي خرق لهذه السيادة. وقتل الهجوم التركي ضابطين عراقيين الثلاثاء الماضي، فيما وصفه الجيش العراقي بأنه اعتداء تركي سافر. الكلمات المفتاحية ، فرنسا تطلب توضيح ملابسات قتل تركيا ضابطين عراقيين ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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