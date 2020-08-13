أخبار السعودية اليوم.. «العدل» تُنفذ 590 ألف عملية توثيق.. و«تباعد» يوضح إجراءً ضروريًّا بشأن كورونا

ترصد صحيفة «عاجل» أهم أخبار السعودية، ليوم الخميس 13 أغسطس 2020م، منها: المؤسسة العامة للتقاعد تعدد سلبيات المعاش المبكر، ووزارة العدل تنفذ 590 ألف عملية توثيق، وتطبيق تباعد يوضح إجراءً ضروريًّا بعد الإخطار بمخالطة مصاب كورونا.

مؤسسة التقاعد تعدد سلبيات المعاش المبكر: لا تستعجل

عدَّدت المؤسسة العامة للتقاعد سلبيات التقاعد المبكر، مشيرةً إلى أنه يُقلِّل على المتقاعدين فرص زيادة المعاش التقاعدي.

وقال الحساب الرسمي للمؤسسة على موقع «تويتر»: «استثمر في نفسك، ولا تستعجل قِطاف الثمر.. التقاعد المبكر يُقلِّل عليك فرص زيادة معاشك التقاعدي.. استثمر جميع مدة وظيفتك حتى آخر لحظة لتنعم بنتائج جهدك بعد تقاعدك».

الخثلان يحذِّر من «فعل جاهلي» يلجأ إليه بعض الأقارب

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان؛ حكم قطع صلة الرحم مع أحد الأقارب بسبب مشاكل بين الأسرة؛ وذلك خلال استضافة الخثلان في برنامج «يستفتونك» على قناة «الرسالة».

هيئة تنظيم الكهرباء: 5 حالات للحصول على تعويض من مقدم الخدمة

أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن للمستهلك الحق في الحصول على تعويض مالي من مقدم الخدمة في عدة حالات، على رأسها انقطاع الخدمة الكهربائية أكثر من 4 مرات لمدة تزيد عن 4 ساعات لكل انقطاع خلال السنة، وعدم إعادة الخدمة الكهربائية خلال 24 ساعة من انقطاعها في الأوضاع العادية.

حدد قيمة الغرامة.. المرور يحذر المشاة من مخالفة عبور الطرق السريعة

أكدت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن عبور المشاة الطرقَ السريعة يُعد مخالفة مرورية تُوجب الغرامة المالية.

السعودية تجدد التحذير من خطورة إيران: تمديد حظر السلاح عليها ضرورة

شددت المملكة العربية السعودية على ضرورة تمديد حظر السلاح المفروض على إيران، مشيرةً إلى أن النظام الإيراني يُهرِّب أسلحة لميليشيات مسلحة تعمل على زعزعة استقرار المنطقة.

الجوازات: قرار منع من خرج ولم يعد يستثني التابعين والمرافقين

أكدت الجوازات السعودية أن قرار المنع من دخول المملكة لمن خرج ولم يعد، لا يشمل المرافقين والتابعين.

التأمينات لأصحاب الأعمال: 2% غرامة تأخير الاشتراكات شهريًّا

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جدَّدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التذكير بغرامة تأخير دفع الاشتراكات المُقدَّرة بـ2% من قيمة الاشتراك عن كل شهر تأخير.

وذكرت التأمينات، عبر تويتر، أنه يجب دفع الاشتراكات إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه الاشتراكات.

وزارة العدل تنفذ 590 ألف عملية توثيق: عقارات ووكالات وتحديث صكوك

كشفت وزارة العدل عن إجراء 590 ألف عملية توثيق. وبلغت نسبة التوثيق الإلكتروني عبر بوابة ناجز، 55% منذ 16 مارس الماضي حتى الآن.

وأوضحت الوزارة أن عمليات التوثيق تنوَّعت بين توثيق للعقارات وإصدار للوكالات، إضافةً إلى خدمات تحديث الصكوك، وإلغاء الوكالات وغيرها.

تطبيق «تباعد»: إجراء ضروري بعد الإخطار بمخالطة مصاب كورونا

أوضح تطبيق (تباعد) المعتمد من وزارة الصحة، الإجراء المتبع عند إشعار شخصٍ ما بمخالطته مصابًا بكورونا.

وذكر التطبيق، عبر تويتر، أنه عند طلب المساعدة بعد إشعار الشخص بمخالطة مصاب، يرسل التطبيق البيانات إلى وزارة الصحة، التي تتواصل بدورها مع الحالات حسب الأولوية في أقرب وقت ممكن.

منصة أبشر: خطوات بسيطة لفتح حساب بنكي عبر خدمة قبول

أوضحت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، آلية فتح حساب بنكي إلكترونيًّا عبر خدمة قبول.

المرور السعودي يعلن رسوم تجديد استمارة المركبة الخصوصي

قال المرور السعودي إن قيمة رسوم تجديد استمارة المركبة الخصوصي لمدة 3 سنوات، تبلغ 300 ريال، وإنه لإتمام هذا الإجراء لا بد من 4 شروط، يتصدرها أن يكون تأمين السيارة ساري الصلاحية، وأن يكون الفحص الدوري ساري المفعول.

جاء ذلك ردًّا من «المرور السعودي»، على استفسار مواطن مفاده: «السلام عليكم.. كم مبلغ تجديد استمارة مركبة خصوصي؟».

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