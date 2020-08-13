وزير الخارجية ونظيره الفيتنامي يبحثان هاتفيًّا تعزيز العلاقات بين البلدين

كما استعرضا القضايا ذات الاهتمام المشترك
تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم الخميس، من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية فام بينه مينه.
وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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