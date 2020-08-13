وزير الخارجية ونظيره الفيتنامي يبحثان هاتفيًّا تعزيز العلاقات بين البلدين

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم الخميس، من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية فام بينه مينه.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

وزير الخارجية يعلق على «أوضاع السودان»: يقف بعتبات مستقبل أفضل لأبنائه

وزير الخارجية يُثمّن التوصل إلى اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان