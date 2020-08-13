وزارة الصحة: 34 وفاة جديدة بكورونا.. وإجمالي التعافي 260393 حالة

حالات الشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية 3124 شخصًا
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1482 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 294519، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 260393، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 3303 حالات، فيما تم تسجيل 34 حالة وفاة، و3124 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.
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