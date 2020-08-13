ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية جنوب مكة

تمكَّن مراقبو بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، من الكشف عن مواد غذائية منتهية الصلاحية جاهزة للتوزيع على المنشآت الغذائية.

وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد، أنَّ مراقبي قسم المواد الغذائية في البلدية، ومن خلال جولاتهم المستمرة على الأسواق وأماكن حفظ المواد تمكنوا من ضبط كمية كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والتي تقدر بـ1200 كرتون جاهزة للتوزيع على المحلات. وقال وقاد إنه "تم ضبط الكمية في وادي عرنة من قِبل عمالة مُخالفة"، مشيراً إلى مصادرتها وإتلافها فوراً، واستدعاء الكفيل لمراجعة البلدية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية ومخالفته بالحد الأعلى.

وشدَّد وقاد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية التي تمنع التصرفات المخالفة وتُشدد على تطبيق العقوبات على جميع المخالفين.