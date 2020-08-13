بلدية القطيف تغلق 4 مستودعات مخالفة

أغلقت بلدية محافظة القطيف أربعة مستودعات مخالفة للاشتراطات البلدية والصحية، وطبقت عليها لائحة الغرامات البلدية، وذلك ضمن الجولات الرقابية التي تنفذها البلدية بالتعاون مع الجهات المختصة بهدف رصد المستودعات المخالفة للاشتراطات البلدية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني، أن زيارات مراقبي البلدية الميدانية للمنشآت الغذائية والمستودعات جاءت لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي والصحة العامة، وللتأكد من تطبيق المنشآت لجميع الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية التي تضمن سلامة المنتج.

وبين أن الزيارات أسفرت عن إغلاق أربعة مستودعات؛ لعدم وجود رخصة محل، ولتدني مستوى النظافة، ولمخالفة اشتراطات التخزين، مؤكداً استمرار الجولات الرقابيّة على جميع المحال والمستودعات في نطاق المحافظة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

من جهة أخرى أفاد المهندس الحسيني أن البلدية وعلى إثر بلاغ مواطن أتلفت 510 بيضات لسوء الحفظ ولعدم وجود تاريخ الصلاحية إضافة إلى أنها مجهولة المصدر، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالف.