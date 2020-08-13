الدفاع المدني يحذر من التقلبات الجوية والأمطار في عسير

وأشار المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة النقيب محمد بن عبده السيد إلى أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت، اليوم الخميس، تنبيها متقدما عن هطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية، وجريان السيول وتساقط البرد.
ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات خميس مشيط والحرجة والنماص ورجال المع وسراة عبيده وظهران الجنوب ومحايل، حيث تستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ8 مساءً.
وأكد مدني عسير ضرورة المتابعة والاطلاع ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني https://www.998.gov.sa.
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