السعودية اليوم / رواندا تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا



كيغالي 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية الرواندية، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان لها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا بلغ 2189 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 8 حالات.

// انتهى //

18:46ت م

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كيغالي 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية الرواندية، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت في بيان لها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا بلغ 2189 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 8 حالات.// انتهى //18:46ت م0165

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