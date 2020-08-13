اقتصادي / رئيس غرفة ينبع: آفاق أوسع للأمن الغذائي ببناء أكبر محطة إقليمية لتجارة الحبوب بينبع



ينبع 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

أكد رئيس غرفة ينبع مراد علي العروي, أن إنشاء أول وأكبر محطة إقليمية لاستيراد ومعالجة وتصدير الحبوب في المملكة داخل ميناء ينبع التجاري يجسد سعي المملكة المستمر لبلورة رؤيتها بعيدة المدى الهادفة لتحقيق الأمن الغذائي ضمن إستراتيجية شاملة تركز على بناء القدرات ورفع جاهزية المرافق والخدمات.

وأشار إلى أن التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي في المملكة ومنطقة الخليج فرضت تسريع وتيرة اعتماد الوسائل الكفيلة التي تساعد الاقتصاد السعودي ـ بوصفه أكبر اقتصاد عربي ـ على مواجهة التقلبات الاقتصادية التي يعاني منها العالم والتحديات المتزايدة في قطاعات إنتاج الغذاء في السنوات القادمة، مع تزايد التحذيرات من حدوث نقص فيه بسبب موجة الجفاف جراء الاحتباس الحراري.

وأوضح العروي أن هذه الخطوة تأتي في إطار إستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة ودعم سلاسل الإمداد؛ بهدف وضع أسس مستدامة تساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي للمساهمة في توفير السلع الغذائية التي يتم الاستثمار في إنتاجها وتوريدها من الدول المستهدفة بالاستثمار وذلك للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير المنتجات الغذائية واستقرار الأسعار في المملكة.

ونوه بالقفزات النوعية التي حققتها الموانئ

مما يذكر أن الهيئة العامة للموانئ "موانئ" وقعت والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة اتفاقية تأجير بمساحة (313 ألف م²) في ميناء ينبع التجاري، وذلك لغرض إنشاء أول وأكبر محطة إقليمية لاستيراد ومعالجة وتصدير الحبوب في المملكة على مرحلتين ، بطاقة إجمالية تبلغ (5) ملايين طن سنويًا.

// انتهى //

18:13ت م

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ينبع 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واسأكد رئيس غرفة ينبع مراد علي العروي, أن إنشاء أول وأكبر محطة إقليمية لاستيراد ومعالجة وتصدير الحبوب في المملكة داخل ميناء ينبع التجاري يجسد سعي المملكة المستمر لبلورة رؤيتها بعيدة المدى الهادفة لتحقيق الأمن الغذائي ضمن إستراتيجية شاملة تركز على بناء القدرات ورفع جاهزية المرافق والخدمات.وأشار إلى أن التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي في المملكة ومنطقة الخليج فرضت تسريع وتيرة اعتماد الوسائل الكفيلة التي تساعد الاقتصاد السعودي ـ بوصفه أكبر اقتصاد عربي ـ على مواجهة التقلبات الاقتصادية التي يعاني منها العالم والتحديات المتزايدة في قطاعات إنتاج الغذاء في السنوات القادمة، مع تزايد التحذيرات من حدوث نقص فيه بسبب موجة الجفاف جراء الاحتباس الحراري.وأوضح العروي أن هذه الخطوة تأتي في إطار إستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة ودعم سلاسل الإمداد؛ بهدف وضع أسس مستدامة تساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي للمساهمة في توفير السلع الغذائية التي يتم الاستثمار في إنتاجها وتوريدها من الدول المستهدفة بالاستثمار وذلك للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير المنتجات الغذائية واستقرار الأسعار في المملكة.ونوه بالقفزات النوعية التي حققتها الموانئ السعودية خلال الفترة القصيرة الماضية في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بأهمية تعزيز تنافسية الموانئ وإتاحة المجال للاستثمارات النوعية التي تحقق المستهدفات الإستراتيجية لرؤية 2030، لافتاً النظر إلى أن ميناء ينبع التجاري له مكانه دولية رائدة ويتميز بموقعه الإستراتيجي على ساحل البحر الأحمر، وأنه يمثل ميزة تنافسية لقربه من الأسواق المحلية والإقليمية والقرن الأفريقي، وأن هذا المشروع الإقليمي الذي تقدر طاقته الاستيعابية بحوالي 5 ملايين طن سنوياً سيدعم الحركة التشغيلية بالميناء، عبر استقطاب مزيد من الخطوط الملاحية العالمية وجذب الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية، وسيعمل على توفير عدد كبير من فرص العمل للسعوديين، وتحفيز صناعة الخدمات اللوجستية، وتطوير الصناعة الوطنية.مما يذكر أن الهيئة العامة للموانئ "موانئ" وقعت والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة اتفاقية تأجير بمساحة (313 ألف م²) في ميناء ينبع التجاري، وذلك لغرض إنشاء أول وأكبر محطة إقليمية لاستيراد ومعالجة وتصدير الحبوب في المملكة على مرحلتين ، بطاقة إجمالية تبلغ (5) ملايين طن سنويًا.// انتهى //18:13ت م0158

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