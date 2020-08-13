اقتصادي / إغلاق 28 نشاطاً تجارياً مخالفاً داخل الواحة الزراعية بالأحساء



الأحساء 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

نفذت اللجنة التنفيذية لحماية الواحة الزراعية من التعديات بمحافظة الأحساء، 120 جولة رقابية، على المراكز التجارية والصناعية، وذلك في إطار جهود اللجنة التوجيهية العليا للمحافظة على واحة الأحساء لحماية واستدامة الواحة الزراعية.

وأسفرت هذه الجولات عن إغلاق 28 نشاطاً تجارياً مخالفاً، تمثلت مخالفاتها بوجود أنشطة تجارية وصناعية غير مرخصة لا يتناسب وجودها داخل الواحة، وعدم التقيد بأنظمة السلامة والنظافة والإجراءات الصحية، مما يشكل خطورة على المستهلكين وتأثيرات سلبية على البيئة الزراعية، إضافة لما تمثله من التلوث البصري، إذ جرى تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة المتبعة.

ودعت اللجنة أصحاب الأنشطة التجارية إلى التقيد بالاشتراطات والضوابط لكل نشاط وأنها لن تتهاون في إغلاق الأنشطة المخالفة قياماً بمهامها ومسؤولياتها تجاه حماية واستدامة الواحة الزراعية بمحافظة الأحساء.

// انتهى//.

18:00ت م

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