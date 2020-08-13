السعودية اليوم / بلدية ينبع تبدأ تركيب 218 عمود إنارة بطول 11 ألف متر



ينبع 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

بدأت بلدية محافظة ينبع تركيب عدد 218 عمود إنارة ديكوري بطول 11 ألف متر طولي بالكبري الواقع بتقاطع طريق ينبع النخل مع المنحنى الشرقي ، و ذلك ضمن جهود البلدية باستكمال إنارة الطريق للجزء التابع للبلدية .

وستقوم البلدية بزراعة وتشجير الجزر الوسطية بحي البندر ، ورفع الأنقاض والمخلفات وغسل الأرصفة ، لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالمحافظة ، وكذلك تحسين وتسوية للمنطقة الشاطئية للكورنيش الجنوبي بينبع .

// انتهى //

17:53ت م

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