السعودية اليوم / الراشد : مشاركة بنك التنمية الاجتماعي في برنامج "رواد التقنية" .. لدعم منظومة الابتكار والتقنيات الناشئة



الرياض 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

أكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، أن مشاركة البنك في برنامج "رواد التقنية" كشريك مؤسس واستراتيجي للتمويل، يأتي امتداداً لجهود البنك في دعم ورعاية وتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة في القطاعات ذات الأولوية وفي مقدمتها منظومة الابتكار والتقنيات الناشئة

وكان بنك التنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قد اختتم فعاليات برنامج "رواد التقنية"، بتكريم "10" مشاريع تقنية تميزت من جملة "50" مشروعًا مشاركًا.

وسعى البرنامج من خلال فعالياته التي انتظمت خلال الأشهر الماضية، و استهدفت عدة قطاعات حيوية شملت "الصحة

ويهدف البرنامج إلى إزالة العوائق والتحديات التي تواجه القطاعات المستهدفة، والتي تمكن معالجتها في تطويع التقنيات الناشئة والمتطورة، مثل الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء، وغيرها من التقنيات وفق نماذج أعمال ريادية مبتكرة.

// انتهى //

17:47ت م

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الرياض 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واسأكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، أن مشاركة البنك في برنامج "رواد التقنية" كشريك مؤسس واستراتيجي للتمويل، يأتي امتداداً لجهود البنك في دعم ورعاية وتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة في القطاعات ذات الأولوية وفي مقدمتها منظومة الابتكار والتقنيات الناشئةوكان بنك التنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قد اختتم فعاليات برنامج "رواد التقنية"، بتكريم "10" مشاريع تقنية تميزت من جملة "50" مشروعًا مشاركًا.وسعى البرنامج من خلال فعالياته التي انتظمت خلال الأشهر الماضية، و استهدفت عدة قطاعات حيوية شملت "الصحة الرياضية والترفيه، المدن الذكية، والتجارة الإلكترونية، الحج والعمرة" إلى المساهمة في إيجاد حلول أعمال رقمية لبرامج رؤية المملكة 2030 من خلال تمكين رياديي الأعمال عن طريق تقديم حزمة من الخدمات التقنية والتدريبية والتمويلية.ويهدف البرنامج إلى إزالة العوائق والتحديات التي تواجه القطاعات المستهدفة، والتي تمكن معالجتها في تطويع التقنيات الناشئة والمتطورة، مثل الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء، وغيرها من التقنيات وفق نماذج أعمال ريادية مبتكرة.// انتهى //17:47ت م0150

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