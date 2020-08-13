السعودية اليوم / جامعة طيبة تنظم حفل تخريج طلابها وطالباتها افتراضيا



المدينة المنورة 23 ذوالحجة 1441هـ الموافق 13 أغسطس 2020م واس

تنظم جامعة طيبة بالمدينة المنورة يوم الأحد القادم حفلاً افتراضيا ً لتخريج الدفعة السادسة عشرة من طلاب وطالبات الجامعة لهذا العام .

وهنأ معالي رئيس جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني الطلاب والطالبات بمناسبة تخرجهم لهذا العام، مقدما لهم أجمل التهاني والتبريكات، سائلا الله لهم دوام التقدم، ومباركاً لأولياء الأمور الذي زرعوا فحصدوا ثمار تعبهم نجاحا رأوه في أعين أبنائهم فرحا وسرورا.

وأكد معاليه أن الجامعة تفخر وتفاخر بأبنائها دائما وأبدا وتعدهم سفراءها في كل مكان يخدمون فيه وطنكم ويسهمون في تنميته وإعماره ويمارسون أعمالهم وفاء لوطنكم وأهله بكل فخر واعتزاز مسلحين بالعلم والإيمان، داعيا الله أن يوفقهم دائما وأبدا لخدمة الدين وهذا الوطن الغالي.

كما أعرب معاليه عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده -حفظهما الله- على ما يولونه من دعم واهتمام لمسيرة التعليم ودعم الطلبة، كما شكر معاليه سمو أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه لدعمهما جامعة طيبة لتكون منارة علمية ،لافتا إلى أن سمو أمير المنطقة يوجه جامعة طيبة دائما بالاهتمام بطلاب المنطقة وتعزيز التخصصات المناسبة التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل ومستقبل المنطقة .

//انتهى//

17:45ت م

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