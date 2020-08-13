

مكة المكرمة 23 ذو الحجة 1441هـ الموافق 13 أغسطس 2020م واس

‏‎اعتمد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، حركة القيادات المدرسية للبنين للعام الدراسي الجديد ١٤٤١ / ١٤٤٢هـ ، التي اشتملت على ١٤١ قائدًا ووكيلًا.

‏‎وأوضح مدير الإشراف التربوي الدكتور عطية بن يتيم الهلالي ، أن قرار الحركة شمل التجديد لعددٍ من القيادات المدرسية لمدة عام دراسي في مواقع عملهم، ونقل آخرين لمدارس أخرى، وتكليف معلمين للعمل في القيادة المدرسية من تاريخ القرار.

وعبر مدير التعليم، الدكتور زكي بن زكي الحازمي، عن أمنياته للقيادات المدرسية بالتوفيق في أداء مهامهم ومسؤولياتهم، وتحقيق تطلعات وطموحات القيادة والمسؤولين بالوزارة في مواصلة وتحقيق التطوير المنشود.

وأشاد الحازمي بجهود أعضاء لجنة القيادات المدرسية في إصدار الحركة، وفي اختيار القيادات المتميزة التي ستحقق بإذن الله تطلعات القيادة وفق رؤية المملكة 2030

// انتهى //

17:44ت م

0148





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم الليث يعتمد حركة القيادات المدرسية لـ١٤١ قائداً ووكيلاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.