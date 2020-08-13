السعودية اليوم / تعليم المهد يعتمد حركة قادة المدارس ووكلائها



المدينة المنورة 23 ذوالحجة 1441هـ الموافق 13 أغسطس 2020م واس

اعتمد مدير التعليم بمحافظة المهد محمد بن علي القحطاني اليوم حركة قادة المدارس ووكلائها للعام الدراسي 1441/1442هـ وذلك لضمان انطلاقة جادة للعام الدراسي الجديد .

واشتملت الحركة على 68 قائداً ووكيلاً ، وتضمن القرار التجديد لعدد من قادة المدارس ووكلائها لمدة عام دراسي في مدارسهم ، ونقل آخرين إلى مدارس آخرى .

وأهابت إدارة التعليم على ضرورة مباشرة المكلفين والمنقولين في مدارسهم ، استعداداً للبداية الجادة للعام الدراسي الجديد .

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17:43ت م

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